Un final no deseado por nadie

Encontraron los cuerpos de Andrés Morosini y sus dos hijos, que fueron secuestrados en Soriano.

Las víctimas fueron halladas en el arroyo Don Esteban, cerca de la ciudad de Young. El hombre estaba requerido desde el miércoles tras llevarse a la fuerza a los pequeños.

Personal policial encontró sin vida a Alfonsina y Francisco, de 2 y 6 años, y su padre, Andrés Morosini Rechoppa, de 28 años, que desde este miércoles estaba requerido por haberse llevado a la fuerza a los niños en el departamento de Soriano.

VÍA / El País