Comunicado por obra de Saneamiento de OSE en Rambla Costanera de Colonia del Sacramento

Luego de numerosas consultas efectuadas por los vecinos, y dando continuación del Comunicado emitido el 26 de noviembre de 2025, reiteramos que la Intendencia de Colonia se encuentra a la espera de la finalización de obras de saneamiento a cargo de OSE, las cuales hacen uso del tramo de Rambla de las Américas entre Enrique Hurtado y Juan M. Caballero.

En función de que en su momento fue retirado la totalidad del vallado y señalización de la obra, la Intendencia debió realizar un asfaltado provisorio, con el fin de contener el polvillo previamente originado y darle un marco de seguridad mínimo a la circulación vehicular.

Luego de que OSE informe la aceptación final de la obra, de la que aún se está a la espera, la Intendencia procederá a colocar la carpeta asfáltica definitiva.

