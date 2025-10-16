Congreso de Intendentes sesionará en Colonia por los 30 años de Colonia Patrimonio Mundial

En la sesión del Congreso de Intendentes realizada en Montevideo este jueves 16, el Intendente de Colonia Guillermo Rodríguez planteó que, en el

marco de la conmemoración de los 30 años de Colonia como Patrimonio Mundial, el Congreso sesione el Colonia.

Está propuesta fue aprobada por unanimidad y se fijó la sesión para el 11 de diciembre.