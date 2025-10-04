Coro Municipal de Colonia realizó con gran éxito la actividad «Coro al Súper»

El Coro Municipal de Colonia realizó con gran éxito la actividad “Coro al Súper”, el pasado miércoles 1º de octubre, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Música.

La propuesta, ideada por el propio elenco, tuvo como objetivo acercar el canto coral a nuevos públicos mediante una experiencia de extensión cultural en espacios cotidianos como los supermercados locales.

La jornada incluyó dos presentaciones que sorprendieron y cautivaron al público presente:

20:00 horas – Supermercado TATA (Colonia Shopping)

21:00 horas – Supermercado EL DORADO

Las intervenciones artísticas fueron recibidas con entusiasmo y calidez por parte de los clientes, quienes disfrutaron de un repertorio coral en un entorno diferente y cercano.

En el marco del fin de semana del Patrimonio, la Intendencia invita a toda la comunidad a visitar la Muestra de los 50 años del Coro Municipal de Colonia, instalada en el Centro Cultural Bastión del Carmen de Colonia del Sacramento.

Con estas actividades, el Coro Municipal reafirma su compromiso con la creatividad, la formación y la integración comunitaria, consolidándose como un elenco artístico que promueve la cultura en todo el departamento.