Éxito total en actividades enmarcadas en el Día del Patrimonio

La Intendencia de Colonia informa que el departamento se vio repleto de actividades enmarcadas en el Día del Patrimonio.

Esta edición 2025 conmemoró «El Bicentenario en cada pago».

Todo el Departamento, desde ciudades grandes hasta pequeños parajes se sumaron a esta celebración que contó con la organización de las Direcciones de Cultura y Turismo, y la asistencia de miles de colonienses y turistas en las diferentes actividades durante los dos días.

Al respecto el director de Cultura, el maestro Carlos Deganello, expresó que se vivieron dos jornadas intensas, ponderando el trabajo del equipo de la Intendencia de Colonia como así, resaltando que todas las actividades se pudieron llevar a cabo, a pesar de las inclemencias del tiempo del domingo.

El Director de Cultura remarcó el afán de muchos Colonienses y turistas por presenciar las distintas actividades, desde espectáculos al aire libre a las visitas y paseos guiados por distintas Instituciones Públicas que abrieron sus puertas al público.

Además, Deganello resaltó la conformidad por lo realizado desde la organización y principalmente por la devolución del público, ponderando los personajes de época, los cambios de guardia, así como la programación en los escenarios, destacando la participación de los jóvenes de UTU, la organización de los Vecinos, ex vecinos y Amigos del Barrio Sur, remarcando que las actividades se pueden desarrollar de gran manera en forma conjunta como quedó demostrado.