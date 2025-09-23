Nueva Palmira: se realizó una nueva Edición de la Feria Local

La ciudad de Nueva Palmira se llenó de color y alegría con una nueva edición de la feria local, organizada por el grupo de emprendedores Paseo de Compras Palmirense, quienes forman parte del Programa Colonia Está de Ferias, que la Intendencia de Colonia lleva adelante a través de la Unidad Pymes, promoviendo el desarrollo local y el apoyo a los emprendedores.

Con motivo de la llegada de la primavera, la feria incluyó una bicicleteada que recorrió las calles de la ciudad, así como juegos inflables para los más pequeños, lo que sumó un toque festivo y familiar a la jornada.

La actividad se llevó a cabo a partir de las 15 horas en la Plaza de los 33, en la zona cercana a la costanera de Nueva Palmira, junto a los populares juegos de Leolandia, contó con una muy buena participación de público, que disfrutó de las diversas propuestas ofrecidas por los emprendedores locales.

Con la mirada puesta en el futuro, el Paseo de Compras Palmirense se prepara para participar en la Fiesta de la Primavera que se llevará a cabo en octubre, y están en proceso de confirmar la fecha de la próxima feria mensual, que en este caso será para noviembre.