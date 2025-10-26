A través de la Unidad Pymes, se anuncia el lanzamiento del programa piloto “Aprender a Emprender”, un ciclo de talleres y capacitaciones que se llevará a cabo en el marco de la Semana Emprendedora Global, en el mes de noviembre.

Las inscripciones estarán abiertas desde el lunes 27 de octubre hasta el viernes 7 de noviembre. Los talleres tendrán lugar en sesiones de 2 horas semanales con el objetivo de fortalecer las capacidades personales y técnicas de los participantes que desean emprender.

El objetivo del ciclo es promover el bienestar integral y la estabilidad emocional como base del desarrollo emprendedor; ofrecer herramientas de autoconocimiento, motivación y planificación personal y fomentar competencias financieras para el inicio y sostenibilidad de emprendimientos.

Está dirigido a personas interesadas en emprender, sin idea definida, personas con ideas en desarrollo o emprendimientos incipientes y personas en proceso de reconversión laboral.

La capacitación es presencial en modo grupal, siendo 3 talleres de 2 horas de duración cada uno, sin costo y con Certificado de participación emitido por la Intendencia de Colonia.

La evaluación del ciclo se llevará a cabo en diciembre con el objetivo de analizar los resultados y diseñar un cronograma anual 2026 para replicar el programa en otras localidades del departamento.

Las inscripciones se realizan a través de este formulario web https://forms.gle/WoqtMkR1xb65qmk96.

Para más información, o para solicitar el formulario pueden seguir nuestras redes sociales, visitar nuestra página web, consultar al 45230328 o al 099853314, también por mail a pymes@colonia.gub.uy o de manera presencial en las oficinas de la planta alta de la Terminal de Ómnibus de Colonia en el horario de 12:15 a 17:00 horas.