Colonia Valdense Rotary Club realizó jornada sobre salud mental

El pasado 9 de septiembre, en las instalaciones del Instituto Cultural The English Rose, Colonia Valdense Rotary Club, llevó a cabo un encuentro para conocer y debatir la realidad del departamento de Colonia en materia de salud mental.

La jornada contó con la participación de siete clubes rotarios del departamento, mostrando un fuerte compromiso con una temática que atraviesa a toda la comunidad.

Como expositores estuvieron presentes:

• Dr. Michel Heguaburu, Director del Hospital ASSE Colonia.

• Dra. Silvia Berardo, Directora del Ministerio de Salud Pública para Colonia.

• Lic. Ts. Rosana Velázquez, Directora de INAU Colonia.

Durante el encuentro se abordaron aspectos claves como recursos humanos, presupuesto, locaciones y necesidades actuales, obteniendo una visión integral de la situación departamental en salud mental.

La gran concurrencia y la activa participación reflejaron el interés creciente de la sociedad civil y de las instituciones por mejorar las condiciones y el abordaje de la salud mental en Colonia.

Rotary Club Colonia Valdense reafirma así su compromiso de promover espacios de diálogo y articulación interinstitucional, con el objetivo de construir soluciones conjuntas para el bienestar de la comunidad.