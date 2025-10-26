DestacadasInformación GeneralLocales

Presentación del proyecto “Manos a la Tierra»

Se llevó a cabo, en el Centro Barrial El General, la presentación del proyecto “Manos a la Tierra: Tecnología, Comunidad y Educación desde el Aula”, desarrollado por estudiantes de 4º año del Profesorado de Informática del CeRP del Suroeste.

La propuesta integra el desarrollo de una plataforma educativa y un curso MOOC, articulando saberes de las asignaturas Ofimática, Multimedia y E-learning, en una experiencia formativa que vincula la educación, la tecnología y la comunidad.

Durante la jornada estuvieron presentes las docentes del proyecto, Ana Ariztía y Alejandra Gandaria; la Directora del CeRP del Suroeste, Prof. Beatriz Costabel; el encargado del proyecto Manos a la Tierra, Nicolás Vodanovich; el Director Departamental de Cultura, Mtro. Carlos Deganello; la Asesora de la Dirección Departamental de Cultura, Prof. Diana Olivera, y el Subdirector de Acción Social Julio Castrillo.

