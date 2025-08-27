DeportesDestacadas
«VOLARON» Y SE QUEDARON CON LA PRIMERA EN OMBÚES
Arrancó la Combo Colonia
Una «turbonada» de atletas que llegaron desde diferentes puntos del país dejaron sus huellas por las calles «ombuenses».
Unos 250 competidores jerarquizaron el inicio de la 16 Edición – con la Maratón de Bs. As pegadita – de la Combo 10K. Colonia, dejando su huella en una de las competencias que «marca agenda» en el Running del Interior profundo y a nivel país.
RESULTADOS:
1ª Etapa – 16ª Edición.
10 KMS.
1⁰ Waldemar González
2⁰ Guzmán Dibot
3⁰ Martín Cejas
1ª Carolina Blanco
2ª Gimena Corales
3ª Virginia Ávila
5 KMS.
1⁰ Lucas Cedrés
2⁰ Valentín del Curti
3⁰ Julio Rivero
1ª Bárbara Rivero
2ª Noelia Aberastegui
3ª Eloísa del Curti