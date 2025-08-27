«VOLARON» Y SE QUEDARON CON LA PRIMERA EN OMBÚES

Una «turbonada» de atletas que llegaron desde diferentes puntos del país dejaron sus huellas por las calles «ombuenses».

Unos 250 competidores jerarquizaron el inicio de la 16 Edición – con la Maratón de Bs. As pegadita – de la Combo 10K. Colonia, dejando su huella en una de las competencias que «marca agenda» en el Running del Interior profundo y a nivel país.

RESULTADOS:

1ª Etapa – 16ª Edición.

10 KMS.

1⁰ Waldemar González

2⁰ Guzmán Dibot

3⁰ Martín Cejas

1ª Carolina Blanco

2ª Gimena Corales

3ª Virginia Ávila

5 KMS.

1⁰ Lucas Cedrés

2⁰ Valentín del Curti

3⁰ Julio Rivero

1ª Bárbara Rivero

2ª Noelia Aberastegui

3ª Eloísa del Curti