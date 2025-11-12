Actividades culturales, comunitarias y recreativas en Barrio El General
El Barrio El General será escenario durante el mes de noviembre de diversas actividades culturales, comunitarias y recreativas que reúnen a instituciones, vecinos y artistas del departamento.
El Centro Barrial “El General” y el Club de Leones El General impulsan, junto a diferentes organizaciones, una agenda de propuestas para toda la familia.
Viernes 28 de noviembre – 19:00 horas
Acto de fin de cursos del Centro Barrial El General
Bajo el lema “Lo que hicimos juntos, un año para compartir”, se realizará la muestra de talleres y actividades que se llevaron a cabo durante el año, con la participación de docentes, talleristas, alumnos y familias del barrio.
Sábado 29 de noviembre – Parque Lineal El General
Primer Festival Departamental de Cooperativismo
Organizado por Covideco, Coviesica y Covi El Pilar.
Contará con la actuación central de Lucas Sugo y la participación de:
* Desfile y moda infantil
* Orquesta Municipal
* Zumba con Estefi
* Facu Bein
* Corta Mambo
Domingo 30 de noviembre – Barrio El General
Gran Fiesta de la Primavera
Organizada por el Club de Leones El General.
Habrá desfile, propuestas recreativas y shows musicales con los grupos Timbó y Sonora Palacio, celebrando la alegría y el espíritu comunitario que caracteriza al barrio.