Actividades culturales, comunitarias y recreativas en Barrio El General

El Barrio El General será escenario durante el mes de noviembre de diversas actividades culturales, comunitarias y recreativas que reúnen a instituciones, vecinos y artistas del departamento.

El Centro Barrial “El General” y el Club de Leones El General impulsan, junto a diferentes organizaciones, una agenda de propuestas para toda la familia.

Viernes 28 de noviembre – 19:00 horas

Acto de fin de cursos del Centro Barrial El General

Bajo el lema “Lo que hicimos juntos, un año para compartir”, se realizará la muestra de talleres y actividades que se llevaron a cabo durante el año, con la participación de docentes, talleristas, alumnos y familias del barrio.

Sábado 29 de noviembre – Parque Lineal El General

Primer Festival Departamental de Cooperativismo

Organizado por Covideco, Coviesica y Covi El Pilar.

Contará con la actuación central de Lucas Sugo y la participación de:

* Desfile y moda infantil

* Orquesta Municipal

* Zumba con Estefi

* Facu Bein

* Corta Mambo

Domingo 30 de noviembre – Barrio El General

Gran Fiesta de la Primavera

Organizada por el Club de Leones El General.

Habrá desfile, propuestas recreativas y shows musicales con los grupos Timbó y Sonora Palacio, celebrando la alegría y el espíritu comunitario que caracteriza al barrio.