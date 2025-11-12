ComunicadosDestacadasLocales

Actividades culturales, comunitarias y recreativas en Barrio El General

El Barrio El General será escenario durante el mes de noviembre de diversas actividades culturales, comunitarias y recreativas que reúnen a instituciones, vecinos y artistas del departamento.

El Centro Barrial “El General” y el Club de Leones El General impulsan, junto a diferentes organizaciones, una agenda de propuestas para toda la familia.

Viernes 28 de noviembre – 19:00 horas
Acto de fin de cursos del Centro Barrial El General
Bajo el lema “Lo que hicimos juntos, un año para compartir”, se realizará la muestra de talleres y actividades que se llevaron a cabo durante el año, con la participación de docentes, talleristas, alumnos y familias del barrio.

Sábado 29 de noviembre – Parque Lineal El General
Primer Festival Departamental de Cooperativismo
Organizado por Covideco, Coviesica y Covi El Pilar.
Contará con la actuación central de Lucas Sugo y la participación de:
* Desfile y moda infantil
* Orquesta Municipal
* Zumba con Estefi
* Facu Bein
* Corta Mambo

Domingo 30 de noviembre – Barrio El General
Gran Fiesta de la Primavera
Organizada por el Club de Leones El General.
Habrá desfile, propuestas recreativas y shows musicales con los grupos Timbó y Sonora Palacio, celebrando la alegría y el espíritu comunitario que caracteriza al barrio.

Etiquetas

Publicaciones relacionadas

Acto de asunción del Intendente del Departamento de Colonia

4 de julio de 2025

A limpiar Montevideo

4 de julio de 2025

Entrega de Certificados 2024

19 de mayo de 2025

Feria de Emprendedores en Conchillas

14 de octubre de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba