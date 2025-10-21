El Intendente se reunió con la ministra de Salud

El Intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, mantuvo una reunión con la Ministra de Salud, Cristina Lustemberg.

El Intendente estuvo acompañado por la Secretaria General, Belén Rico Skerl, la Directora de Jurídica, Soledad Pérez, el Director de Director de Planificación y Ambiente, Miguel Asqueta, la Directora de Certificaciones Médicas, Mariana Arretche, la Directora de Acción Social, Chela Cartolano, el Director de Relaciones Públicas y Prensa, Jorge Torres Badell y el Diputado Mario Colman.

La Ministra estuvo acompañada por el Director General de Secretaría, Rodrigo Márquez Alonso, la Directora General de Coordinación, Zaira Arteta, y la Directora Departamental de Salud, Silvia Berardo.

En esta reunión de trabajo, se habló sobre diversos temas concernientes a ambas instituciones.