La Intendencia de Colonia, a través de la Escuela de Artes y Oficios Patrimoniales “Manuel Lobo”, dependiente del Departamento de Desarrollo Humano, informa que la Escuela Taller expuso en el Museo Histórico Nacional en las primeras Jornadas Académicas “Colecciones y conexiones” en Casa Rivera de la capital del país, con la ponencia “El patrimonio metálico y el protagonismo del Laboratorio de Conservación Arqueológica”.

Se presentó en la oportunidad el Laboratorio, único en la región, las actividades desarrolladas en el mismo hasta el presente y su proyección a futuro. La Profesora, Debbie Szwec, inició la exposición con la labor que desempeña la institución y contextualizó el surgimiento del proyecto Laboratorio, el cual fue presentado por el Lic. Marcelo Díaz Buschiazzo en nombre del Grupo de Conservadores, con el acompañamiento de los Sres. Richard Bouvier y Daniel Carro.

Estas jornadas tienen como objetivo “el intercambio de experiencias, el fortalecimiento de vínculos y la construcción de miradas colectivas sobre el patrimonio y su gestión desde una perspectiva contemporánea e inclusiva”.