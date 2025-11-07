ComunicadosEventos

Convocatoria para la actualización del Registro de Artistas Locales

Se encuentra abierta la Convocatoria para la actualización del Registro de Artistas Locales.

Esta instancia permitirá contar con información renovada de quienes deseen ser considerados para integrar la programación de actividades y presentaciones culturales organizadas por la Intendencia de Colonia.

La actualización del registro está dirigida a artistas de todas las disciplinas del departamento, con el objetivo de fortalecer los vínculos y generar nuevas oportunidades de participación en la vida cultural coloniense.

Los interesados pueden completar el formulario disponible hasta el 30 de noviembre de este año, en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSex-tGRqvys5gzGRzeUGWIbPaDfPOTvX8-fZYw45RibQfE4rg/viewform

Publicaciones relacionadas

Reconocimiento a la Escuela Nº 26 de Colonia Valdense

7 de octubre de 2025

Se lanzó Fiesta del Chocolate de Nueva Helvecia

19 de junio de 2025

Inscripciones abiertas para cursos regulares de la Dirección de Cultura

4 de febrero de 2025

Miles de personas volvieron a vibrar con las Llamadas

4 de febrero de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Mira también
Cerrar
Botón volver arriba