Convocatoria para la actualización del Registro de Artistas Locales

Se encuentra abierta la Convocatoria para la actualización del Registro de Artistas Locales.

Esta instancia permitirá contar con información renovada de quienes deseen ser considerados para integrar la programación de actividades y presentaciones culturales organizadas por la Intendencia de Colonia.

La actualización del registro está dirigida a artistas de todas las disciplinas del departamento, con el objetivo de fortalecer los vínculos y generar nuevas oportunidades de participación en la vida cultural coloniense.

Los interesados pueden completar el formulario disponible hasta el 30 de noviembre de este año, en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSex-tGRqvys5gzGRzeUGWIbPaDfPOTvX8-fZYw45RibQfE4rg/viewform