En enero: 4 noches para disfrutar y celebrar el brillo del teatro coloniense

A través de la Dirección de Cultura y como reconocimiento a los artistas del departamento ganadores del Premio Florencio temporada 2025, se anuncia el Ciclo “Florencios al Bastión”, actividades que se llevarán a cabo a las 21:00 horas.

Serán 4 noches de teatro con las obras premiadas; 4 noches de enero para disfrutar y celebrar el brillo del teatro coloniense

– 23 de enero “Vitalicios” Premio Florencio Mejor espectáculo Bienal de Teatros del Interior

– 25 de enero “Te debía una margarita” con Martín Cabrera ganador mejor actor del teatro uruguayo

– 28 de enero “La bailarina de Maguncia” con Sari Cartagena ganadora del premio Florencio actriz Bienal de teatros del Interior

– 30 de enero “El Juego de la copa” Florencio teatro del interior en Montevideo

Estas obras además tuvieron varias menciones en la temporada (ATI y ACTU)

Entrada libre y gratuita