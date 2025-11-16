El Intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, participó del lanzamiento de la cosecha de cebada en Ombúes de Lavalle.

El Jefe Comunal estuvo presente junto al Presidente de la República, Yamandú Orsi; el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti; el Senador de la República, Nicolás Viera; los Representantes Nacionales: Cecilia Badín, Mario Colman y Nibia Reisch; el Alcalde, Antonio Dávila, ediles departamentales, concejales del municipio, autoridades nacionales, departamentales y locales, representantes de Cooperativas Agrarias, productores, vecinos y medios de comunicación.

En su oratoria, el Jefe Comunal destacó la producción de cebada de la zona, mencionó la importancia del puerto granelero más importante del país en Nueva Palmira y destacó la cantidad de kilómetros de caminería rural que tiene el departamento y el compromiso desde la Intendencia para mantenerlos en buenas condiciones y la necesidad de trabajar en conjunto desde todos los niveles de gobierno.

Luego de la entrega de obsequios a las autoridades, se procedió al corte de cinta y una cosechadora comenzó en forma simbólica la cosecha de cebada.