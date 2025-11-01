DeportesDestacadas

UNA COLONIENSE AL MAS ALTO NIVEL MUNDIAL

Valentina Campeona del Mundo en bochas

La joven jugadora del Club Atlético Juventud de Colonia, VALENTINA PÉREZ, acaba de coronarse CAMPEONA DEL MUNDO en Tiro de PRECISIÓN, en el Mundial Juvenil que se llevó a cabo en Francia.

También Uruguay tuvo una brillante participación en dupla – mixta marcando el gran nivel y una hermosa expectativa de cara al futuro en el mundo de las «lisas y rayadas».

VAMOS ARRIBA 🇺🇾
Salú campeona.
#VAYASIValeLaPenaHacerDeporte

