Los directores de Desarrollo y Unidad Pymes de la Intendencia de Colonia, Pablo Lecor y Walter Godoy, junto a sus equipos y a la Dirección de Turismo, participaron en el Taller de Priorización Estratégica de la región centro oeste.

También participaron representantes de INACOOP INIA, COLAVECO, ALCICO, ASECOZ, Centro Comercial e Industrial de Colonia Suiza, Centro Pyme y Asociación Turística Departamental, además de representantes regionales de UTEC, Ministerio de Turismo y Ministerio de Industria Energía y Minería.

Este taller, organizado por la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), se enfoca en la priorización de sectores productivos y es clave para alinear las prioridades nacionales y territoriales, orientando los instrumentos de apoyo nacionales en el próximo período.