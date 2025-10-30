DestacadasLocalesSalud

Feria Ecológica en Colonia Valdense

Colonia Valdense será sede de la tercera edición de la Feria Ecológica, un evento gratuito y abierto a toda la comunidad, que se llevará a cabo en “La Casona” de 15:00 a 20:00 horas. Este encuentro, que promueve la conciencia ambiental y el consumo responsable, cuenta con el apoyo de la Intendencia de Colonia a través de la Unidad Pymes y su Programa Colonia Está de Ferias. Además, ha sido declarada de interés departamental por la Intendencia de Colonia.

La feria, organizada por la agrupación Ecológica, ofrecerá una variedad de stands informativos, talleres, charlas, entretenimiento musical y actividades familiares. Entre los participantes se destacan la ingeniera Cynthia Lima, quien abordará “Pérdidas y Desperdicios de Alimentos en Uruguay”, y Sylvana Cabrera, autora de “Aquí no se tira nada”, que liderará un taller sobre sostenibilidad en la cocina.

Este evento se presenta como un espacio de aprendizaje y compromiso ambiental, con el respaldo del Ministerio de Ambiente, la Intendencia de Colonia y la colaboración mediática de Ambienta.uy.

