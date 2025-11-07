Valentina Perez campeona mundial de bochas llegó a Colonia

Familiares, amigos y vecinos de Colonia recibieron en el Salón de Actos del Palacio de Gobierno Departamental a Valentina Pérez, joven coloniense recientemente consagrada en Francia como Campeona Mundial en Tiro de Precisión y Vice Campeona en Parejas Mixtas, en el Campeonato Mundial Femenino y Mixto de Bochas.

La Secretaria General, Belén Rico Skerl, y el Director de Deportes, Diego Berretta, hicieron entrega de una plaqueta en nombre del Intendente, Guillermo A. Rodríguez, en un acto llevado adelante por el Director de Relaciones Públicas y Prensa, Jorge Torres Badell.