DeportesDestacadasInternacionales

Valentina Perez campeona mundial de bochas llegó a Colonia

Familiares, amigos y vecinos de Colonia recibieron en el Salón de Actos del Palacio de Gobierno Departamental a Valentina Pérez, joven coloniense recientemente consagrada en Francia como Campeona Mundial en Tiro de Precisión y Vice Campeona en Parejas Mixtas, en el Campeonato Mundial Femenino y Mixto de Bochas.

La Secretaria General, Belén Rico Skerl, y el Director de Deportes, Diego Berretta, hicieron entrega de una plaqueta en nombre del Intendente, Guillermo A. Rodríguez, en un acto llevado adelante por el Director de Relaciones Públicas y Prensa, Jorge Torres Badell.

Etiquetas

Publicaciones relacionadas

Sindicato de maestros anunció que adherirá al paro del Pit-Cnt para el próximo 12 de agosto

5 de agosto de 2025

Vuelve «Carlota» a Conchillas

19 de febrero de 2025

Hipódromo Real de San Carlos – 25 de agosto

25 de agosto de 2025

Lamentable pero real: quién, le pone «el cascabel al gato»?

21 de octubre de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba