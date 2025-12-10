La Intendencia de Colonia, por intermedio del Departamento de Higiene, Dirección de Bromatología y Laboratorio, comunica a la población la clasificación de las aguas de las Playas del Departamento de Colonia, resultante de muestreos continuos realizados en el corriente año en los puntos que se detallan a continuación.

Balneario Blancarena EXCELENTE

Balneario Fomento EXCELENTE

Balneario Los Pinos EXCELENTE

Parque Varela, Nueva Helvecia EXCELENTE

Puente de Piedra, Rosario EXCELENTE

Paso Arballo, Rosario EXCELENTE

Parque Durieux, Rosario EXCELENTE

Playa Urbana Charrúa, Juan Lacaze EXCELENTE

Playa Urbana Verde, Juan Lacaze NO APTA

Balneario Santa Ana EXCELENTE

Balneario Artilleros MUY BUENA

Playa Urbana Ferrando, Colonia EXCELENTE

Playa Urbana del Rowing, Colonia EXCELENTE

Playa Urbana Balneario Municipal, Colonia MUY BUENA

Playa Urbana Real de San Carlos, Colonia EXCELENTE

Playa Agreste Brisas del Plata MUY BUENA

Balneario Oeste, Conchillas EXCELENTE

Balneario Zagarzazú, Carmelo EXCELENTE

Playa Urbana Seré, Carmelo MUY BUENA

Playa Urbana Treina y Tres Orientales, Carmelo EXCELENTE

Balneario Punta Gorda, Nueva Palmira EXCELENTE

Playa Corbacho, Nueva Palmira NO APTA

Playa Urbana Brisas del Uruguay, Nueva Palmira MUY BUENA

Parque Puerto Concordia, La Paz NO APTA

Playa Agreste El Calabrés, Colonia MUY BUENA

Playa Urbana Honda, Colonia MUY BUENA

Playa Agreste de los Piamonteses, Cosmopolita EXCELENTE

Playa Urbana Dársena Higueritas, Nueva Palmira MUY BUENA

Playa Urbana Oreja de Negro MUY BUENA

Balneario Santa Regina EXCELENTE

Paso de la Cadena, Miguelete EXCELENTE

Playa Villa Pancha, Juan Lacaze EXCELENTE

A esta clasificación se llega mediante el cálculo de la Media Geométrica de 5 muestras consecutivas del Número de Coliformes Termotolerantes.

Recordar que la playa se puede considerar también NO APTA para baños, cuando se registra un evento de “Espumas” de Cianobacterias o algas verdes, entendiéndose por “espumas”, la mancha de color verde que cubre zonas del agua de la playa y que se observa a simple vista, desde una distancia mayor a 5 metros. De encontrase la bandera sanitaria (bandera roja con cruz verde), en la playa, esto significa la inaptitud del agua para uso recreativo por existencia de algún evento perjudicial para la salud, incluida presencia de cianobacterias. Dicha INAPTITUD del agua se mantendrá mientras persista el evento.

La Intendencia de Colonia, mantendrá los controles y muestreos de las aguas de los sitios de recreación durante todo el período de verano, comunicando a la población en caso de surgir cambios en la clasificación de las playas.