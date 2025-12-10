Clasificación de las aguas de las Playas del Departamento de Colonia
La Intendencia de Colonia, por intermedio del Departamento de Higiene, Dirección de Bromatología y Laboratorio, comunica a la población la clasificación de las aguas de las Playas del Departamento de Colonia, resultante de muestreos continuos realizados en el corriente año en los puntos que se detallan a continuación.
Balneario Blancarena EXCELENTE
Balneario Fomento EXCELENTE
Balneario Los Pinos EXCELENTE
Parque Varela, Nueva Helvecia EXCELENTE
Puente de Piedra, Rosario EXCELENTE
Paso Arballo, Rosario EXCELENTE
Parque Durieux, Rosario EXCELENTE
Playa Urbana Charrúa, Juan Lacaze EXCELENTE
Playa Urbana Verde, Juan Lacaze NO APTA
Balneario Santa Ana EXCELENTE
Balneario Artilleros MUY BUENA
Playa Urbana Ferrando, Colonia EXCELENTE
Playa Urbana del Rowing, Colonia EXCELENTE
Playa Urbana Balneario Municipal, Colonia MUY BUENA
Playa Urbana Real de San Carlos, Colonia EXCELENTE
Playa Agreste Brisas del Plata MUY BUENA
Balneario Oeste, Conchillas EXCELENTE
Balneario Zagarzazú, Carmelo EXCELENTE
Playa Urbana Seré, Carmelo MUY BUENA
Playa Urbana Treina y Tres Orientales, Carmelo EXCELENTE
Balneario Punta Gorda, Nueva Palmira EXCELENTE
Playa Corbacho, Nueva Palmira NO APTA
Playa Urbana Brisas del Uruguay, Nueva Palmira MUY BUENA
Parque Puerto Concordia, La Paz NO APTA
Playa Agreste El Calabrés, Colonia MUY BUENA
Playa Urbana Honda, Colonia MUY BUENA
Playa Agreste de los Piamonteses, Cosmopolita EXCELENTE
Playa Urbana Dársena Higueritas, Nueva Palmira MUY BUENA
Playa Urbana Oreja de Negro MUY BUENA
Balneario Santa Regina EXCELENTE
Paso de la Cadena, Miguelete EXCELENTE
Playa Villa Pancha, Juan Lacaze EXCELENTE
A esta clasificación se llega mediante el cálculo de la Media Geométrica de 5 muestras consecutivas del Número de Coliformes Termotolerantes.
Recordar que la playa se puede considerar también NO APTA para baños, cuando se registra un evento de “Espumas” de Cianobacterias o algas verdes, entendiéndose por “espumas”, la mancha de color verde que cubre zonas del agua de la playa y que se observa a simple vista, desde una distancia mayor a 5 metros. De encontrase la bandera sanitaria (bandera roja con cruz verde), en la playa, esto significa la inaptitud del agua para uso recreativo por existencia de algún evento perjudicial para la salud, incluida presencia de cianobacterias. Dicha INAPTITUD del agua se mantendrá mientras persista el evento.
La Intendencia de Colonia, mantendrá los controles y muestreos de las aguas de los sitios de recreación durante todo el período de verano, comunicando a la población en caso de surgir cambios en la clasificación de las playas.