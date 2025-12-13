En el marco del Proyecto GIREC – Gestión Integral de Residuos y Economía Circular, el Congreso de Intendentes y la Unión Europea realizaron la actividad de cierre del proyecto en el Departamento de Colonia.

Esta instancia constituye un hito final dentro de un proceso de más de dos años de trabajo conjunto entre los gobiernos departamentales, la Secretaría Ejecutiva del Congreso de Intendentes y los equipos técnicos territoriales.

La actividad buscó sintetizar los principales avances logrados, compartir aprendizajes y proyectar los próximos pasos hacia la consolidación de políticas públicas de economía circular en todo el país. Durante la jornada se trabajó en tres componentes centrales:

1. Presentación de los resultados del Proyecto GIREC (2022–2025)

Se realizó una exposición de cierre que integró los hitos más relevantes del proyecto, incluyendo:

Principales logros institucionales y territoriales.

Indicadores y resultados alcanzados por los gobiernos departamentales.

Inversiones realizadas y capacidades fortalecidas.

Avances en sostenibilidad, economía circular y gestión de residuos a nivel nacional.

Esta síntesis permitirá visualizar el impacto del GIREC como herramienta de articulación entre las intendencias y como motor de transformación ambiental en el territorio.

2. Devolución del Taller Nacional de Equipos de Ambiente – 25 de noviembre

Como parte del compromiso de construir una Hoja de Ruta Nacional 2026–2030 con la participación de todas las intendencias, el pasado 25 de noviembre se desarrolló una jornada de trabajo con representantes de los departamentos del país.

En esta actividad se presentará:

La sistematización de los aportes realizados durante el taller.

Los principales consensos y desafíos identificados.

Una propuesta preliminar de Hoja de Ruta 2026–2030 para su revisión, enriquecimiento y validación por parte de los gobiernos departamentales.

Este insumo constituye un paso clave para proyectar el próximo ciclo de políticas públicas ambientales.

3. Perspectivas del nuevo Proyecto GIREC

Finalmente, se compartieron los avances relativos al próximo proyecto GIREC, actualmente en etapa de diseño:

Enfoques estratégicos previstos.

Nuevas líneas de trabajo propuestas.

Potenciales áreas de fortalecimiento para los departamentos.

Próximas acciones vinculadas a su formulación y lanzamiento.