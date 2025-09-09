Segunda edición del Taller de Primeros Auxilios para funcionarios de la Intendencia

Se llevó a cabo en la sede de la Casa de la Cultura de la ciudad de Colonia del Sacramento la segunda edición del Taller de Primeros Auxilios, basado en RCP (Reanimación Cardiopulmonar) y utilización de DEA (Desfibrilador Externo Automático) para funcionarios de la Intendencia de Colonia.

El mismo fue dictado por el señor Joel Estramil de la Organización Internacional Nueva Acrópolis a quien agradecemos su disposición, con el apoyo desde Asesoría médica de la Dra. Mariana Arretche, la Lic. en RRHH Jaquelin Ricca.