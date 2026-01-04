DeportesDestacadas

Arrancó la temporada tricolor 2026

Nacional comenzó la pretemporada este sábado por la mañana en la ciudad deportiva de Los Céspedes, recibiendo al plantel campeón, y también a sus nuevas incorporaciones.

Bajo la atenta mirada de Jadson Viera, – que ahora sí; va a dirigir al equipo -; el Tricolor arrancó a entrenar.

Dijo presente tal cual se había anunciado, Maximiliano Silvera, tras finalizar su vínculo con Peñarol.

Además de Silvera, estuvieron presentes otras de las incorporaciones confirmadas hasta el momento: el argentino Tomás Verón Lupi ( con buen pasaje por Racing ), el colombiano Jhon Guzmán y Agustín Vera, además de Axel Frugone, quien regresó de su préstamo en Cerro.

Baltasar Barcia, quien es otro de los que llegará, no estuvo presente; aún no tiene la autorización de Independiente, según informó Carve Deportiva.

No estuvo el zaguero Matías de los Santos, todavía no está decidido su futuro , mientras Nicolás Ojito Rodríguez, sí arrancó, aunque aún no firmó su renovación, se dice que el acuerdo está.

Se espera por César Araújo, quien está expectante por una oferta del exterior, y de Juan de Dios Pintado, que negocia su salida de Gimnasia y Esgrima La Plata.

Nacional tendrá partidos este verano por la Supercopa Uruguaya frente a Peñarol el domingo 1° de febrero.
Antes tiene previstos algunos amistosos.

En suspenso el partido que está fijado para el martes 20 contra Deportes Concepción de Chile por la Serie Río de la Plata en el Gran Parque Central.
Son seguros; los juegos con Boston River a puertas cerradas y con Deportivo Maldonado por la Copa de la Liga AUF, juego que seguramente aprovechará para observar a algunos jugadores de la cantera.

Nacional está en marcha

Dante Hernani 🎙
📸 : El Observador

