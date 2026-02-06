Con la presencia de los distintos referentes de las Agrupaciones, así como autoridades, y la del Intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, mas algunos medios de prensa, se llevó acabo, en el Salón de Actos del Palacio de Gobierno Departamental, la ceremonia de premiación de las Llamadas de Colonia 2026, Walter “Negro Bulón” Monzón.

Cabe señalar una vez más que nuevamente Las Llamadas colonienses volvieron a marcar un altísimo nivel , dejando la vara alta de cara a la próximas ediciones y pasando a ser un sello de calidad no solo a nivel del interior, sino a nivel país.