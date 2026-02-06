DestacadasEventosInformación General

Ceremonia de premiación de las Llamadas de Colonia 2026

Con la presencia de los distintos referentes de las Agrupaciones, así como autoridades, y la del Intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, mas algunos medios de prensa, se llevó acabo, en el Salón de Actos del Palacio de Gobierno Departamental, la ceremonia de premiación de las Llamadas de Colonia 2026, Walter “Negro Bulón” Monzón.

Cabe señalar una vez más que nuevamente Las Llamadas colonienses volvieron a marcar un altísimo nivel , dejando la vara alta de cara a la próximas ediciones y pasando a ser un sello de calidad no solo a nivel del interior, sino a nivel país.

Etiquetas

Publicaciones relacionadas

Invitación a Talleres de Marketing para Emprendedores en Colonia

5 de agosto de 2025

Acto de asunción del Intendente del Departamento de Colonia

4 de julio de 2025

Taller de trabajo de Turismo MICE en Plaza de Toros

19 de mayo de 2025

MTSS, Juan Castillo visitó Colonia

2 de febrero de 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Mira también
Cerrar
Botón volver arriba