COMUNICADO A LA POBLACIÓN

La Intendencia de Colonia informa que, a raíz de los casos reportados de reacciones alérgicas cutáneas en personas que concurrieron a las playas de las ciudades de Carmelo y Nueva Palmira, así como de situaciones similares notificadas en la Playa de la Agraciada, se ha dispuesto la extracción inmediata de muestras de agua con carácter urgente.

Las muestras serán analizadas en el Laboratorio de la Intendencia de Colonia y en el Laboratorio de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA), con el objetivo de identificar la posible causa asociada a la aparición de estos síntomas y contar con resultados oficiales y complementarios.

Mientras se desarrollan los análisis correspondientes, se recomienda a la población mantenerse informada y adoptar medidas de precaución al concurrir a las playas de las localidades mencionadas, especialmente en el caso de niños, personas con piel sensible, antecedentes de alergias cutáneas u otras afecciones dermatológicas, o inmunodeprimidas o vulnerables

Como medidas preventivas, se sugiere evitar el contacto prolongado con el agua, enjuagarse con agua potable luego del baño, suspender la exposición ante la aparición de picazón, enrojecimiento u otros síntomas cutáneos, y realizar la consulta médica correspondiente en caso de ser necesario.

La Intendencia de Colonia continuará informando oportunamente a la ciudadanía y a los medios de comunicación sobre la evolución de esta situación y cualquier novedad que surja al respecto.