La Rojita Sub 20 entrenó en Pompeya

La selección Sub 20, de la Federación departamental de fútbol de Colonia, continúa afinando su preparación rumbo a la segunda fase del torneo, que se disputará en Rafael Perazza. En ese marco, el plantel realizó un entrenamiento en las instalaciones del Club Pompeya – Tarariras.

Luego de la práctica, la delegación fue recibida con notable hospitalidad para compartir una cena en el club local. Jugadores, cuerpo técnico y dirigentes disfrutaron de un momento de camaradería que fortaleció aún más la unión del grupo.