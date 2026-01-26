Entrega de los préstamos del programa de Rehabilitación Urbana, en la localidad de Florencio Sánchez

Este programa que se viene llevando a cabo desde el año 2011, entre el Ministerio de Vivienda y la Intendencia de Colonia, Convenio IC/MVOT, llega a un total de 1004 préstamos, incluidos los últimos 6 en la ciudad de Florencio Sánchez.

Este plan para refacción de viviendas permite a propietarios, inquilinos y promitentes compradores, arreglar sus viviendas en un préstamo sin intereses y con un subsidio de un 30% para refacción de fachadas.

Durante la presentación la alcaldesa, María del Luján Sánchez, dio la bienvenida al Intendente (i) Gardiol, así como a la directora del área de vivienda de la Intendencia de Colonia, expresando que significa una gran alegría que ciudadanos de Florencio Sánchez puedan hacer uso del recurso que suponen estos préstamos y mejorar sus respectivas viviendas. Sostuvo que a raíz de los muy buenos frutos que da este programa, seguramente en un futuro se replique esta experiencia en su comunidad.

A su tiempo la Directora de Vivienda, María Inés Urrutia, agradeció el acompañamiento de todos los presentes, explicó que este programa representa un convenio entre la Intendencia de Colonia y el Ministerio de Vivienda, funcionando en nuestro departamento desde el año 2011, contando que ya se han beneficiado 1000 familias con este tipo de préstamo, cumpliéndose la tercera ronda a lo largo y ancho del departamento.

La directora de Vivienda contó que el dinero lo aporta el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, colaborando la Intendencia con sus profesionales y toda la logística pertinente, para llevarlo adelante. Señaló que es un préstamo destinado a refacciones interiores de la vivienda, con un monto de hasta $125.000, teniendo a su vez un subsidio de hasta un 30% para fachadas y frentes de la vivienda. Remarcó que son 6 familias las beneficiadas en esta oportunidad, expresando que a partir de ahora ya pueden disponer del cheque equivalente al préstamo en cuestión para poder comenzar la obra de la mano de los profesionales de la comuna.

Finalmente el Intendente interino, Napoleón Gardiol, definió a este crédito como espectacular, felicitando a las familias que se acogieron al mismo. Recordó su etapa como director de Vivienda y remarcó las características del programa, con un crédito que se paga en 60 cuotas sin intereses, destacando además la posibilidad de que una vez completado el mismo, el vecino pueda arreglar el frente de su casa, con un subsidio de hasta un 30% de lo que valía el crédito, sin devolución.

Gardiol añadió que este proyecto hay que defenderlo juntos, pidiendo al Ministerio de Vivienda que refuerce la partida, expresando que este programa es producto del pago de todos los vecinos. Manifestó a su vez, sentirse muy contento, recalcó la intención de promocionar el programa, recordando el saludo del Intendente de Colonia Guillermo Rodríguez, y la intención de continuar trabajando en este tipo de acciones, que desde pequeños montos de dinero, aportan grandes soluciones a los problemas cotidianos de la población.