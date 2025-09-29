Apertura de ofertas para Licitación de la obra de refacción de la Avda. Carminillo Mederos

Con la presencia del Intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, la Secretaria General Belén Rico Skerl, el Director del Departamento de Obras Gonzalo Santos, el Ingeniero Héctor Ansala, la Ingeniera Isabel Agustins, el Director de Arquitectura Manuel Odriozola, el Director del Departamento de Hacienda José Amaro, el Director de Relaciones Públicas y Prensa Jorge Torres Badell, la Escribana Jimena Madero, el Alcalde Darío Brugman, Concejales y representantes de las Empresas oferentes, el Presidente de la Junta Departamental Félix Osinaga, Ediles Departamentales, vecinos, junto a medios de comunicación, se llevó a cabo en el Salón de Actos del Palacio de Gobierno Departamental, la apertura de la Licitación Pública Internacional N° 01/025, para la refacción de la Avenida Carminillo Mederos de la ciudad de Juan L. Lacaze.

A la hora de hacer uso de la palabra el Alcalde de Juan Lacaze destacó la figura del profesor Mederos, expresando que fue el único Intendente proveniente de Juan Lacaze, si bien no era oriundo, vivió desde muy pequeño en la localidad sabalera, siendo muy respetado en la ciudad.

Resaltó además que la obra en cuestión va a embellecer el ingreso a la ciudad, brindando un aporte importante también a la hora de integrar zonas de esparcimientos. Destacó las mejoras en la zona y los detalles integrales del trabajo que se realizará, ponderando principalmente la mejora en la Cañada Blanco, algo largamente anhelado por los vecinos.

Finalmente resaltó el compromiso que tendrán los lacacinos en todo este proceso tan importante para la ciudad resaltando el trabajo que puede aportar a sus pobladores y agradeció que esta gran obra desembarque en la localidad.

Por su parte, el Intendente Rodríguez envío un saludo a José Manuel Arenas y representantes de OPP que por motivos de agenda no pudieron estar en la presentación, al tiempo que destacó las características del Plan PDGS que permite la concreción de la obra, por parte del BID, destacando también la proyección del anterior intendente Dr Carlos Moreira.

Remarcó que siempre estuvo previsto que este plan PDGS 3 se destinara a Juan Lacaze, destacando lo completa que será esta obra. Felicitó que el Municipio lacacino acudiera en pleno a la Intendencia de Colonia, como muestra de trabajo en equipo, destacando la importancia de poder aportar trabajo a una ciudad que tanto lo precisa, dando por hecho el acompañamiento de la Junta Departamental de Colonia a la hora de brindar este tipo de oportunidades para el departamento.