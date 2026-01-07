ComunicadosInformación General

Informe Meteorológico: Tormentas de verano

Servicios meteorológicos locales e internacionales coinciden en anunciar lluvias y vientos.

En los últimos días, varios expertos locales y algunas plataformas internacionales anunciaron la llegada a Uruguay de un ciclón, fenómeno que acarrearía copiosas lluvias y algunas rachas de viento fuerte.

Si bien el ciclón en cuestión no comenzaría “oficialmente” hasta el jueves, el tiempo podría comenzar a desmejorar a partir de hoy, en concreto, desde las primeras horas de la tarde.

Por esa razón, el Inmet, servicio meteorológico oficial de Brasil, emitió una alerta amarilla por peligro potencial de tempestad” para la mayor parte del estado de Rio Grande do Sul, limítrofe con Uruguay.

Publicaciones relacionadas

Congreso de Intendentes: Moreira, junto a Vidalín, Antía y López recibieron medallas en reconocimiento a su labor y compromiso

25 de junio de 2025

Escuela Taller de Artes y Oficios Patrimoniales construyó stand de la Expo

5 de septiembre de 2025

Muere el papa Francisco, el primer latinoamericano en liderar la Iglesia católica

21 de abril de 2025

2ª Fiesta de Quesos del Uruguay

18 de septiembre de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba