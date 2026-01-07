Informe Meteorológico: Tormentas de verano

Servicios meteorológicos locales e internacionales coinciden en anunciar lluvias y vientos.

En los últimos días, varios expertos locales y algunas plataformas internacionales anunciaron la llegada a Uruguay de un ciclón, fenómeno que acarrearía copiosas lluvias y algunas rachas de viento fuerte.

Si bien el ciclón en cuestión no comenzaría “oficialmente” hasta el jueves, el tiempo podría comenzar a desmejorar a partir de hoy, en concreto, desde las primeras horas de la tarde.

Por esa razón, el Inmet, servicio meteorológico oficial de Brasil, emitió una alerta amarilla por peligro potencial de tempestad” para la mayor parte del estado de Rio Grande do Sul, limítrofe con Uruguay.