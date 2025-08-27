ComunicadosDestacadasLocales

Inscripciones con cupos limitados para un curso de Ayudante de Laboratorio de Conservación de Colecciones arqueológicas e históricas metálicas

La Intendencia de Colonia, a través de la Escuela Taller de Artes y Oficios Patrimoniales «Manuel Lobo» dependiente del Dpto. de Desarrollo Humano, informa a la población que están abiertas inscripciones con cupos limitados para un curso de Ayudante de Laboratorio de Conservación de Colecciones arqueológicas e históricas metálicas, a desarrollarse en el Laboratorio de esta institución.

El mismo será desarrollado por el Grupo de Conservadores de la Escuela Taller entre el lunes 15 y el viernes 19 de setiembre en el horario de 9 a 13 horas.

Podrán inscribirse personas entre 16 y 25 años con ciclo básico completo.

Curso Gratuito

