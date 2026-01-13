Inscripciones Cursos 2026 – Escuela Taller de Artes y Oficios Patrimoniales

La Escuela Taller de Artes y Oficios Patrimoniales “Manuel Lobo”, dependiente del Departamento de Desarrollo Humano de la Intendencia de Colonia, recuerda que hasta el 30 de enero están abiertas las inscripciones para los Cursos 2026 de esta institución, tanto en Colonia como en Juan Lacaze y Carmelo, para jóvenes y adultos de todo el departamento.

Link para la inscripción online: https://docs.google.com/forms/d/1kmOVsde4tIsGDQUODXFHfq7HrcHODdAV8PHFR4zxkmQ

Los cursos son gratuitos, con cupos limitados.