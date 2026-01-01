DestacadasEventosLocales
“Siente el Tango – La Milonga Río de la Plata” durante Enero – Febrero
Se realizará “Siente el Tango – La Milonga Río de la Plata”, todos los sábados de enero y febrero en la Plaza Indígena (Domingo Baqué y 18 de Julio), Colonia del Sacramento.
La actividad contará con clase de tango de 19:00 a 20:00 horas y milonga de 20:00 a 22:00 horas, a cargo de Raúl Palladino y Justyn Livingston.
Contacto: 098 475 911
Este evento se sostiene con la colaboración voluntaria de quienes participan.