Presidido por el Intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, se reunió el CECOED

La reunión se llevó a cabo en el Salón de Actos del Palacio de Gobierno Departamental, participando, el CECOED y el Comité Departamental de emergencias

Una vez finalizada la reunión se informó a los medios de comunicación los temas tratados.

El Intendente explicó que originalmente el motivo obedecía al déficit hídrico que atraviesa la región, pero que luego inexorablemente se sumaron a la convocatoria otros temas de interés para el departamento como los episodios de erupciones cutáneas registradas en bañistas que acudieron a playas del Río Uruguay. A su vez, Rodríguez remarcó la preocupación existente por la aparición de focos ígneos en áreas forestales del departamento.

A su tiempo, la directora departamental de salud, Lic. Silvia Berardo, informó acerca de la cantidad de casos de reacciones alérgicas relacionadas a baños sobre el Río Uruguay, principalmente en Carmelo y Nueva Palmira, pero también se reportaron casos aislados en Blancarena y Santa Ana. Explicó el protocolo que se llevó adelante, con los análisis pertinentes, dijo además que se trataron de casos de erupciones cutáneas que no conllevaron fiebre o algún tipo de afectación respiratoria. Explicó que los estudios llevados adelante por la Intendencia determinaron que las aguas en cuestión están aptas para baños, aunque aclaró que desde la DINACEA del Ministerio de Ambiente, se prosigue con estudios exhaustivos al respecto.

Berardo Informó además que los casos reportados coincidieron con los días de mayor temperatura en la zona, y hasta el momento no se han detectado más casos. Se recomienda un enjuague con agua corriente tras los baños de inmersión en la playa y en caso de encontrar una reacción alérgica se exhorta comunicarlo al prestador de salud correspondiente.

Por su parte, la Jefa Regional de Bomberos Comisario, Marcela Pereira, informó que los números de los incendios forestales son acordes a la temporada, la cifra no reviste una preocupación significativa, ya que se han producido focos correspondientes a 70 hectáreas, entre Colonia, Miguelete, Carmelo y Palmira, pero aprovechó la oportunidad para recordarle a la población extremar los cuidados por las temperaturas y las condiciones actuales de la vegetación por el déficit hídrico

Luego el Coordinador del CECOED, Gonzalo Santos, se refirió a la entrega de agua potable a familias para el consumo humano, del cual dijo se viene realizando durante todo el año, explicó que, en la temporada estival, la distribución del vital elemento va en aumento, habida cuenta que la sequía se está agravando. Detalló también la asistencia para limpieza de tajamares que realiza la Intendencia de Colonia, así como el incremento de asistencia en áreas urbanas.

Finalmente la Directora Departamental del ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, Patricia Aguiar, comentó que se está monitoreando permanentemente la situación en base a datos científicos y a la información del Ministerio de Ambiente sobre el porcentaje de agua en los suelos, mediante una comisión que se reúne semanalmente, administrando los insumos correspondientes para poder tomar decisiones, informando que la próxima semana se comunicarán acciones concretas de apoyo a los productores, como es el caso de Agua para el desarrollo y la posibilidad de algunas contemplaciones tributarias.