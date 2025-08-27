Nominación de calles del Departamento

El Intendente de Colonia Homologó los siguientes decretos de la Junta Departamental, por el cual se designan nombres de calles de ciudades de nuestro Departamento.

En Resolución N° 811/025, el Decreto N° 041/2025 por el que se designa con el nombre Gerardo Geymonat Buffa al camino público de la localidad catastral Colonia Valdense de dos tramos, cuyo primer tramo tiene acotada su extensión longitudinal por parte de la manzana 82 al sur y al norte por el padrón urbano 165 de la manzana 71, lindando al este con el padrón urbano 1007 de la manzana 82, el ancho de la calle Daniel Davyt y el padrón 175 de la manzana 71 y al oeste con el padrón 999, el ancho de la calle Daniel Davyt y los padrones urbanos 1512 y 1241 de la manzana 71, y cuyo segundo tramo tiene acotada su extensión longitudinal por la calle pública al sur y los padrones urbanos 335 y 336 de la manzana 71 al norte, limitando al este y al oeste con la manzana 71.

En Resolución N° 812/025, el Decreto N° 025/2025 con el que se designa con el nombre Prof. Carlos Julio Pereyra a la calle de la localidad catastral Carmelo, que parte de la intersección con la calle José Pedro Varela dirigiéndose en sentido oeste , lindando por ambos lados con la manzana 314 y que luego de atravesar la calle Fructuoso Rivera continúa hasta llegar a la intersección con nueva calle pública en el recodo formado por la manzana 308 y nueva manzana 551, que le son linderas al sur y norte respectivamente.

En Resolución N° 794/025 el Decreto N° 030/2025 con el que se designa con el nombre Don Manuel Mora Mora a la calle de uso público de la zona rural próxima a la ciudad de Carmelo, cuya extensión está acotada por la Ruta N° 97 al sur y Ruta N° 12 al norte, lindando al este con los padrones rurales N° 4173, 4174, 7957 y 4175, y al oeste con los padrones rurales N° 20193, 4061, 4129, 8312, 8313, 17531, 4142 y 5595.

Según Resolución N° 814/025 el Decreto N° 032/2025 con el que se designa con el nombre Leopoldo Pignataro a la calle pública de la localidad catastral Nueva Helvecia cuya extensión está acotada al suroeste por la manzana 147 y al noreste por el padrón rural N° 14664, lindando al noroeste con las manzanas 147 y 241 y al sureste con las manzanas 147 y 242.