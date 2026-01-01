ComunicadosDestacadasInformación General

Regularización de Adeudos para Contribución Inmobiliaria

La Intendencia de Colonia, a través del Departamento de Hacienda y Administración, comunica que se llevará a cabo un Plan de Regularización de Adeudos para Contribución Inmobiliaria Urbana-Sub Urbana y Rural.

El mismo incluirá el total de la deuda hasta el Ejercicio 2025 y el plazo para acogerse al mismo será desde el 7 de enero al 7 de abril de 2026, en la Dirección de Recaudación en la ciudad de Colonia y en cualquiera de las Oficinas Administrativas de todo el Departamento. En Montevideo en Torre «El Gaucho» (Constituyente 1467, escritorio 808) de lunes a viernes de 12:15 a 17:00 horas.

PLANES DE PAGO

Pagando al contado o hasta en 6 cuotas mensuales se obtendrá un 75% de quita en multas y recargos

Pagando hasta en 36 cuotas mensuales se obtendrá un 60% de quita sin interés de financiación

Para vivienda única y permanente de menor valor podrá pagarse hasta en 48 cuotas.

Quienes se pongan al día, ingresan al régimen de contribuyentes buenos pagadores a partir del ejercicio siguiente.

