Retiran del mercado una fórmula para bebé por «posible presencia de la toxina Cereulida»

El Ministerio de Salud Pública informó qué hacer en caso de que un bebé haya consumido esta fórmula y dónde comunicarse para reintegro del dinero para quienes hayan comprado el producto.

El Ministerio de Salud Pública informó que se retira del mercado una fórmula para lactantes por «posible presencia de la toxina Cereulida».

La fórmula es la NAN 1 OPTIPRO y el retiro se dio de forma preventiva luego de una comunicación de la empresa Nestlé Uruguay.

La toxina Cereulida es producida por el microorganismo Bacillus cereus, y se presume que está presente «en una de las materias primas utilizadas para la elaboración del producto».

«Al momento de emisión del presente comunicado, no se han recibido reclamos por efectos adversos asociados al consumo de los lotes alcanzados», aclara el Ministerio de Salud Pública.

La recomendación para padres de lactantes que hayan consumido el producto es que observen si aparecen vómitos entre una y seis horas luego de su ingesta, así como diarrea entre las ocho y 16 horas después del consumo, decaimiento, letargo inusual, fiebre o irritabilidad.

«Si el lactante presenta alguno de estos síntomas, se deberá consultar de inmediato con su médico tratante o prestador de salud, informando el producto y el número de lote», indica.

«Si usted tiene en su hogar alguno de los lotes alcanzados, no utilice el producto, conserve el envase para poder identificar el lote y la fecha de vencimiento (no lo descarte) y comuníquese con la empresa para gestionar la devolución o reintegro, según corresponda», agrega el texto.

Las vías de comunicación son por el teléfono 0800 2122 opción 3, de lunes a sábado de 9:00 a 20:00hs, y correo electrónico servicio.consumidor@uy.nestle.com, desde el miércoles 7 de enero.