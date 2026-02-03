Cumbre en el Este: alcaldes se reunieron con Cooperación Internacional

La Alcaldesa de Rosario, Daniela Amed, El Alcalde de C. Valdense, Fernando Erguiluz, el Alcalde de Nueva Helvecia, Marcelo Alonso, El Alcalde de La Paz CP, Walter Miranda y el Director de Cooperación Internacional Lic. Alfredo Martínez, se reunieron en el marco del Programa Transformá tu idea en Proyecto y, siguiendo el mandato del Intendente de Descentralizar la Gestión, mantuvieron un encuentro de trabajo.

Acordaron llevar adelante un proyecto de mejora de gestión innovador, en lo que tiene que ver con los residuos domiciliarios, optimizando el manejo y mantenimiento de los contenedores. Idea que inicialmente fue presentada en el Consejo del Municipio de Valdense y se entendió que podía ser un proyecto regional para fortalecer y optimizar los recursos en beneficio de los vecinos.

Los Alcaldes dispusieron que la Dirección de Cooperación Internacional avance en el proyecto y se defina un plan de trabajo a los efectos de concretar el mismo.