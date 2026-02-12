Escuelas del Hogar: Inscripciones y reinscripciones para Cursos Curriculares año lectivo 2026

A través de la Dirección de Cultura y la Inspección de escuelas del Hogar del departamento se informa que se encuentran abiertas las inscripciones y reinscripciones para los Cursos Curriculares correspondientes al año lectivo 2026, así como para los Profesorados.

Profesorados de Gastronomía y Vestimenta

Las inscripciones se realizan exclusivamente a través de la página web de la Intendencia de Colonia:

Cursos Curriculares y no Curriculares.

Para los cursos de Gastronomía, Vestimenta, Artesanías, Estética y demás propuestas , los interesados deberán dirigirse personalmente o comunicarse telefónicamente con la Escuela del Hogar de cada ciudad o centro poblado, así como informarse a través de sus redes sociales oficiales.

Horarios de atención para inscripciones

Febrero: de 13:00 a 17:00 horas

Marzo: de 8:00 a 18:00 horas

Se invita a la comunidad a informarse y participar de las diversas propuestas educativas que ofrecen las Escuelas del Hogar del departamento.