ComunicadosDestacadasEducaciónLocales

Escuelas del Hogar: Inscripciones y reinscripciones para Cursos Curriculares año lectivo 2026

A través de la Dirección de Cultura y la Inspección de escuelas del Hogar del departamento se informa que se encuentran abiertas las inscripciones y reinscripciones para los Cursos Curriculares correspondientes al año lectivo 2026, así como para los Profesorados.

Profesorados de Gastronomía y Vestimenta

Las inscripciones se realizan exclusivamente a través de la página web de la Intendencia de Colonia:

Cursos Curriculares y no Curriculares.

Para los cursos de Gastronomía, Vestimenta, Artesanías, Estética y demás propuestas , los interesados deberán dirigirse personalmente o comunicarse telefónicamente con la Escuela del Hogar de cada ciudad o centro poblado, así como informarse a través de sus redes sociales oficiales.

Horarios de atención para inscripciones
Febrero: de 13:00 a 17:00 horas
Marzo: de 8:00 a 18:00 horas

Se invita a la comunidad a informarse y participar de las diversas propuestas educativas que ofrecen las Escuelas del Hogar del departamento.

Publicaciones relacionadas

Rodolfo Vera: de nuevo en casa

3 de enero de 2025

Intendente Rodriguez recibió al presidente de la CAU

7 de octubre de 2025

Presencia del «Picudo Rojo»

5 de diciembre de 2025

Llamado para puestos de comidas y bebidas en el Desfile de Llamadas 2026

11 de enero de 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba