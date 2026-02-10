Inscripciones para cursos regulares de la Dirección de Cultura en todo el Departamento

La Intendencia de Colonia, a través de la Dirección de Cultura, informa que ya se encuentran abiertas las inscripciones para los cursos regulares dictados por los profesores en los distintos Centros dependientes de esta Dirección durante el presente año.

Las inscripciones podrán realizarse desde el lunes 9 de febrero hasta el viernes 27 de febrero de 2026.

Modalidades de inscripción

* A través del formulario on line. (Links en pie de página)

* Presencial: en las dependencias de Colonia y Carmelo, con los profesores. (10.00 a 12.30 y de 14.00 a 16.30)

* Conchillas (de 10 a 16 hs.)

* Vía telefónica, directamente al celular del docente responsable.

Becas

Los formularios para la solicitud de becas estarán disponibles desde la misma fecha en la recepción de los Centros mencionados más abajo.

Deberán ser entregados en dichos Centros antes del 27 de febrero de 2026 para ser evaluados.

Inicio y costo

* Inicio programado de los cursos: lunes 9 de marzo del 2026

* Costo mensual: $U 200 (pesos uruguayos doscientos).

CURSOS REGULARES

Casa de la Cultura de Colonia

Dirección: Rivera 346, Colonia del Sacramento – Tel. 4522 7000 int. 158

* Ballet Clásico (desde 5 años en adelante) – Prof. Brenda Crotti – Cel. 099198894

* Informática (distintos niveles, desde 10 años en adelante) – Prof. Mónica Vera – Cel. 099619018

* Teatro Niños y Adolescentes (5 a 17 años) – Prof. Ana Cecilia García – Cel. 099381155

* Teatro Adolescentes y Adultos (18 años en adelante) – Prof. Pedro Chajías – Cel. 091790 497

* Danza Moderna – Niños, adolescentes y adultos – Prof. Estefanía Passerhaut – Cel. 092 878 058

* Expresión Corporal (Adultos). Prof. Katherine Nocetti – 095 012 975

* Danza Africana. Prof. Katherine Nocetti – 095 012 975

* Francés – Profesora Virginia Badín (097 355 952)

Casa de la Cultura Anexo Barrio El General

Dirección: María Cutinella de Salerno 2501 esq. Fernando J. Carballo – Tel. 4523 8321

Expresión Corporal (Adultos). Prof. Katherine Nocetti – 095 012 975

Francés – Profesora Virginia Badin (097 355 952)

Casa de la Cultura de Carmelo

Dirección: 19 de abril 246 esq. Ignacio Barrios – Tel. 45422001

Danza Folklórica – Prof. Rosario Almandós – Cel. 099026806

* Informática – A.P. Marcela Vickacka – Cel. 091602947 Biblioteca “Manuel Pérez Castellano”

Teatro Uamá Carmelo

Dirección: Uruguay 214 – Tel. 4542 4830

* Ballet (desde 5 años en adelante) – Prof. Jeaninne Montans – Cel. 099520536

Centro Cultural Cine Rex de Tarariras

Dirección: Bacigalupe 2165 – Tel. 45743090 – Cel. 091237140

* Ballet (desde 5 años en adelante) – Prof. Jeaninne Montans – Cel. 099520536 – 4574 3090

Casa de la Cultura de Ombúes

Dirección: 25 de mayo 1203 – Tel. 45762993

* Informática – A.P. Marcela Vickacka – Cel. 091.602.947

Casa de la Cultura de Conchillas

Dirección: David Evans s/n – Tel. 45772809

* Francés – Profesora Virginia Badin (097 355 952)

* Otros puntos de inscripción directa con docentes

* Nueva Palmira (Casa de la Cultura):

* Danza Folklórica – Prof. Rosario Almandós – Cel. 099.026.806

* Nueva Helvecia (Centro Cultural):

o Danza Moderna – Niños, adolescentes y adultos – Prof. Estefanía Passerhaut – Cel. 092 878 058

Formulario de inscripción

Acceso directo al formulario: https://forms.gle/HmTtv8niAn6iMNP28