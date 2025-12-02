EventosLocales

Talleres de Teatro en el Centro Somos Iguales de la ciudad de Tarariras

Se realizó la clase abierta de los talleres de Teatro en el Centro Somos Iguales de la ciudad de Tarariras, actividad que durante todo el año lectivo desarrolla la profesora de la Dirección de Cultura Ana Cecilia García.

Durante la jornada, se compartió con las familias una instancia participativa en la que los estudiantes presentaron diversos juegos teatrales y dinámicas trabajadas a lo largo del año, en un clima de integración y disfrute.

La actividad estuvo a cargo de la profesora Ana Cecilia García, y contó con la presencia y acompañamiento de la asesora de la Dirección de Cultura de la Intendencia de Colonia, Prof. Diana Olivera.

