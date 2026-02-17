ComunicadosDestacadasLocales

Intendente realizó una recorrida por el Teatro de Verano de Carmelo

El Intendente, Guillermo Rodríguez, realizó una recorrida por el Teatro de Verano de Carmelo junto al Alcalde, Luis Pablo Parodi, la Subdirección de Electrotecnia e integrantes del Municipio.

Durante la instancia se llevó adelante un relevamiento técnico con el objetivo de proyectar futuras obras destinadas a acondicionar y mejorar las instalaciones de este espacio cultural de referencia para la comunidad.

La Intendencia continúa trabajando en la puesta en valor de los espacios públicos en todo el departamento.

