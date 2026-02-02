ComunicadosDestacadasLocales

Muestra Colectiva de Poesía y Arte de la Asociación de Artistas Plásticos

Se inauguró en el Centro Cultural Bastión del Carmen, la Muestra Colectiva de Poesía y Arte de la Asociación de Artistas Plásticos de Colonia.

La propuesta reúne obras de pintores integrantes de la Asociación y plantea un encuentro entre arte y literatura, invitando al público a recorrer distintas expresiones creativas y miradas artísticas.

La Intendencia de Colonia a través de la Dirección de Cultura acompaña esta iniciativa cultural, que es abierta a toda la comunidad y que destaca poniendo en valor el trabajo de los artistas locales.

