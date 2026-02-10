El Centro Cultural Cine Rex (CCCR) anuncia la apertura de un nuevo ciclo de Iniciación a la Danza Folklórica Rioplatense, una propuesta formativa dirigida a niños, jóvenes y adultos interesados en acercarse a las tradiciones culturales de la región a través de la danza.

Los talleres se desarrollarán todos los jueves en el Cine Teatro Rex de la ciudad de Tarariras, con los siguientes horarios:

18:00 a 19:00 horas: grupo para niños y jóvenes.

19:00 a 20:30 horas: grupo para adultos.

Las clases estarán a cargo de los talleristas Jennifer Castro y Maikel Núñez, integrantes de la Compañía Orígenes, quienes ofrecerán una propuesta accesible para personas con o sin experiencia previa, promoviendo el aprendizaje técnico, la expresión artística y el encuentro con las raíces culturales rioplatenses.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas, y las personas interesadas pueden solicitar información y reservar su lugar a través de WhatsApp a los números:

095 427 796 o 094 845 058.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Centro Cultural Cine Rex Tarariras y la Intendencia de Colonia – Colonia Departamento Cerca de Todos, reafirmando el compromiso con la promoción de actividades culturales y la participación comunitaria.