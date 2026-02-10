Oposición buscará bajar el costo de la patente de vehículos

El diputado nacionalista Sebastián Andújar indicó a Radio Monte Carlo que la patente en Uruguay es la más cara de América.

Un grupo de legisladores de la coalición republicana comenzaron a trabajar en un proyecto para bajar el valor de las patentes de los vehículos.

Se mantendrá el sistema Sucive que unificó el valor para todo el país pero se revisará la forma de cálculo.

Las patentes que se cobran en Uruguay son de las más caras de América e incluso de las que cobran países de Europa, dijo a Radio Monte Carlo el diputado del Partido Nacional Sebastián Andújar.

También se revisará el valor de las multas de tránsito y en tal sentido hay diálogo con los intendentes blancos indicó Andujar.