Proceso de Descentralización hacia los Municipios

La Intendencia de Colonia a través de la Dirección de Cooperación Internacional y Proyectos culminó el proceso de Descentralización hacia los Municipios de los servicios técnicos del área. Y empoderando a los mismos con el programa «Transforma tu idea en Proyecto» y «Primer Paso».

Con los Consejos Municipales de Juan Lacaze encabezado por su Alcalde Darío Brugman y Nueva Palmira encabezado por el Alcalde Andres Passarino.

