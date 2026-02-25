Primer encuentro Asociación Uruguaya de la Rosa – Filial Colonia Valdense

La Asociación Filial Valdense celebró su primer encuentro del año con un cálido Sunset 2026, dando inicio a un nuevo ciclo de actividades.

En esta oportunidad se presentó el programa anual, marcando el rumbo de trabajo para el año y reafirmando el compromiso con la comunidad.

Se destacó especialmente el importante logro alcanzado: el reconocimiento del legado patrimonial de la rosa “Centenaria Jovita”, ‘Duarte de Oliveira’, declarada de Interés Departamental, un orgullo para toda la región.

La Comisión Directiva está conformada por:

Presidente : Sra. Ana María Constantin

Vice Presidente :

Sra. Alicia Moreda.

Sra. Secretaria: Marta Bengochea

Pro secretaria : Sra. Marcela Jorajuria

Tesorera: Sra. Alícia Moreda

Pro Tesorera : Sra. Graciela Mussini

Secretaria de Actas : Sra. Mercedes Córdoba.

Pro secretaria de actas : Sra. Virginia Roca

Auguramos un excelente año, continuando con el compromiso de aportar asesoramiento, capacitaciones y acompañamiento donde la comunidad lo requiera.