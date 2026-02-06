Información GeneralPolítica

Tema multas es considerado por intendentes

El Intendente de Cerro Largo considera elevado el costo de algunas multas y expresó que es un sentir de todos los jefes departamentales.

En tal sentido, el tema será planteado al Sucive a través Congreso Nacional de Intendentes, dijo Christian Morel.

Asimismo, señaló que el tema es llevado adelante por el presidente del Congreso, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera.

Morel agregó que el valor de alguna de las sanciones “no coinciden con el día a día de un asalariado”.

Publicaciones relacionadas

Huerta Taller Protegido “Buscando Espacio” celebró su 25⁰ Aniversario

30 de abril de 2025

Soriano: ex-intendente Guillermo Besozzi fue detenido por maniobras ilegales en Intendencia

13 de marzo de 2025

Agua para el Desarrollo

1 de septiembre de 2025

25 de Mayo – Día del Escritor Coloniense

26 de mayo de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba