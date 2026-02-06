Tema multas es considerado por intendentes

El Intendente de Cerro Largo considera elevado el costo de algunas multas y expresó que es un sentir de todos los jefes departamentales.

En tal sentido, el tema será planteado al Sucive a través Congreso Nacional de Intendentes, dijo Christian Morel.

Asimismo, señaló que el tema es llevado adelante por el presidente del Congreso, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera.

Morel agregó que el valor de alguna de las sanciones “no coinciden con el día a día de un asalariado”.