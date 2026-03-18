Colonia se promocionará en Cartagena de Indias
El Secretario de Turismo de Cartagena de Indias, Jorge Andrés Moisés, junto al Director de Turismo, Martín Álvarez, asistidos por el Director de Cooperación Internacional, Lic. Alfredo Martínez, ambos integrantes del equipo de Gobierno Departamental de Colonia, mantuvieron un Meet donde se definió el camino a seguir para promocionar a Colonia en el Centro de Información de última generación de Cartagena de Indias, que recibe alrededor de 5 millones de visitantes al año.
Asimismo, establecieron la necesidad de trabajar con los operadores turísticos privados para conformar las rutas de emisores y receptores de turismo entre el Caribe y el Río de la Plata.
En los próximos días se seguirá trabajando para concretar los objetivos.