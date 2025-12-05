DestacadasEventosLocales

«30 años de Colonia del Sacramento – Patrimonio Vivo»

Quedó inaugurada muestra fotográfica y de artes plásticas, denominada «30 años de Colonia del Sacramento – Patrimonio Vivo».

Con la presencia de directores de la comuna, artistas, medios y público en general, quedó inaugurada oficialmente la muestra fotográfica y de artes plásticas, denominada «30 años de Colonia del Sacramento – Patrimonio Vivo».

La misma se podrá disfrutar hasta el 8 de diciembre en el Foyer Joanna Galvao del Centro Cultural Bastión del Carmen.

